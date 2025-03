Travolto da un’auto, muore sul colpo

Jesi (Ancona), 15 marzo 2025 - Travolto da un'auto mentre stava percorrendo a piedi la strada: muore a 50 anni.

Tragico incidente a Jesi

L'incidente è avvenuto ieri intorno alle 19.30 a Jesi. La vittima è Carmine Napolitano, un operaio di 50 anni. L'uomo, originario di Casalnuovo di Napoli, si trovava in un tratto di strada non illuminato di via Minonna, poco fuori la città. Stava percorrendo a piedi la strada, in mezzo alla carreggiata e in direzione Santa Maria Nuova, quando è sopraggiunta una Toyota Yaris nella stessa direzione di marcia.

La donna alla guida, una signora di mezza età, non è riuscita ad evitare l'impatto. L'operaio, sbalzato per alcuni metri sull'asfalto, è morto sul colpo.

Indagini e accertamenti

Dagli accertamenti dei carabinieri, ancora in corso, sembra che l'uomo barcollasse in mezzo alla strada quando è stato investito. La conducente del veicolo è stata sottoposta a test per verificare l'assunzione di alcol o droghe, ma i risultati sono stati negativi. Sembra che al momento dell'impatto la Yaris non andasse a velocità sostenuta.