"Travolto dai vigili del fuoco, potevo morire"

"Non ho avuto nemmeno il tempo di rendermi conto da quale parte arrivassero le sirene che il mezzo mi ha travolto. Un centimetro più avanti e probabilmente sarei morto. Sono vivo per miracolo". A parlare è il conducente della Mercedes Gla che domenica pomeriggio è rimasta coinvolta in un incidente stradale con i vigili del fuoco. Lo scontro si è verificato tra via Piave e via Giannelli, fuori dalla galleria Risorgimento. I pompieri erano con l’autobotte, dovevano andare in via Volturno per un incendio divampato sul terrazzo di una abitazione e si trovavano in sirena quando si sono scontrati con la Mercedes guidata da un 27enne anconetano. L’automobile è rimasta danneggiata nella parte anteriore, tutto il muso è stato portato via dal mezzo pesante. Il giovane non ha riportato lesioni gravi ed è stato medicato sul posto dalla Croce Gialla. Il veicolo però è quasi distrutto, ha riportato più di 20mila euro di danni, e non si sa se sarà da buttare.

"Il mio semaforo era verde – racconta il 27enne – quando ho sentito la sirena ho rallentato e mi sono avvicinato per capire da dove provenisse e dove potevo accostare ma non ho avuto il tempo perché mi sono trovato il mezzo dei vigili del fuoco addosso. Loro hanno riportato solo qualche graffio alla carrozzeria. I pezzi della mia auto sono volati ovunque, sono finiti a dieci metri di distanza".

L’autobotte dei pompieri arrivava da destra, rispetto a via Piave, e sulla corsia di destra dove all’incrocio c’è una visibilità ridottissima perché quello è un angolo cieco. "So che in emergenza i mezzi di soccorso sono autorizzati a prendere il rosso e commettere infrazioni – dice il 27enne – però credo che un po’ di prudenza anche da parte loro forse avrebbe evitato lo scontro. Era domenica pomeriggio, andavano a una velocità molto sostenuta, mi è sembrato un treno". I rilievi dell’incidente sono stati fatti poi dalla polizia locale.

ma. ver.