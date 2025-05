Travolto dal traliccio sul trattore: ora si indaga per lesioni colpose

Travolto da un traliccio mentre si trovava su un trattore, la Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per lesioni colpose. L’indagine, coordinata dal pubblico ministero Marco Pucilli, al momento è contro ignoti e si sta cercando di ricostruire cosa sia avvenuto la mattina del 25 aprile scorso, in un terreno agricolo alla periferia di Jesi. Alla guida del trattore c’era un 19enne, David Lillini, originario di Filottrano, assunto dall’azienda agricola un mesetto prima.

Il palo del traliccio gli è caduto addosso, sulla testa, e il 19enne è stato portato in eliambulanza all’ospedale di Torrette in gravi condizioni. E’ ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione (la clinica) e le sue condizioni rimangono gravissime. E’ in prognosi riservata. Dopo il ricovero ha subito anche un intervento chirurgico. Quella mattina lavorava nei campi, in via Piandelmedico, terreni della Trionfi Honorati, azienda agricola del posto, quando a bordo del mezzo cingolato avrebbe agganciato involontariamente un cavo collegato al traliccio della telefonia che con la spinta è crollato travolgendolo. Il 19enne non avrebbe avuto nemmeno il tempo di accorgersi del palo che gli cadeva addosso. L’ipotesi è ancora tutta da accertare. Il trattore e tutta l’area dove è avvenuto l’infortunio sul lavoro è stata posta sotto sequestro. L’incidente si era verificato attorno alle 10. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco, l’automedica e la Croce Rossa di Jesi insieme alla polizia locale a cui sono stati delegati gli accertamenti. David gioca nella prima squadra della Filottranese.

ma. ver.