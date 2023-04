Travolto dal treno: muore a 68 anni Convogli bloccati per alcune ore

Parcheggiata l’auto a bordo strada si sarebbe incamminato sulle rotaie fino a che un treno non lo ha travolto e ucciso. Tragedia ieri alle 12,25 lungo i binari tra Chiaravalle e Jesi, poco distante dal parco I Maggio in via Le Parti, all’altezza della Agricom. La vittima è un uomo di 68 anni chiaravallese. È stato travolto dal treno "Minuetto" che raggiungeva Fabriano e che è riuscito a fermarsi circa 400 metri più avanti rispetto all’impatto con il corpo. La circolazione ferroviaria è stata subito interrotta, in attesa degli accertamenti dell’autorità giudiziaria.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Jesi che ha provveduto a far evacuare il treno (una trentina di passeggeri più il personale Trenitalia) con una scala a scendere dalla massicciata. I passeggeri sono stati fatti salire su un autobus sostitutivo, tra Falconara Marittima e Jesi.

La circolazione dei treni è stata interrotta per quasi quattro ore: inevitabili i disagi per pendolari e passeggeri. Sul posto la Polfer di Falconara e il commissariato di Jesi con la scientifica. L’uomo non avrebbe lasciato messaggi prima di parcheggiare la sua Ford e porre fine alla propria vita.