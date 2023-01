Travolto dalla pioggia di calcinacci quando va ad aprire il suo negozio

Ieri, il titolare di un esercizio commerciale, un 49enne indiano, originario del Bangladesh, si è recato come ogni mattina ad aprire il negozio di via Marconi. Prima di entrare, ha quindi tirato su la saracinesca ed è proprio in quegli istanti che gli è caduta addosso una pioggia di calcinacci e di pezzi di marmo di non piccole dimensioni.

È accaduto attorno alle 9, in via Marconi, di fronte all’ufficio postale, sulla strada che – per intenderci – conduce dalla galleria San Martino alla stazione ferroviaria di piazza Rosselli (e viceversa).

Per il malcapitato, immediata la chiamata al 112 Nue, il Numero unico di emergenza. In una manciata di minuti, sul posto, sono giunti un mezzo della Croce gialla di Ancona, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale. Mentre i sanitari della Gialla si occupavano di prestare le prime cure al 49enne (poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità), gli agenti del comando anconetano si occupavano della viabilità e i vigili del fuoco provvedevano a delimitare e a transennare la zona antistante il minimarket, mettendo in sicurezza l’intera area. Tanta la curiosità dei passanti e dei residenti, rimasti affacciati alle finestre per tutta la durata dell’intervento. Saranno gli accertamenti sull’edificio interessato dai cedimenti a poter fare luce sulla natura e sulle cause del crollo.

