Travolto e ucciso in strada: rabbia per la mancanza di sicurezza

Ha scosso gli animi dei filottranesi l’investimento mortale di Sante Brunori, 72enne che lo scorso martedì pomeriggio attraversava la strada a Tornazzano per fare la spesa quando è stato centrato da un’auto. E’ deceduto qualche ora dopo in ospedale. Alcuni residenti tempo fa avevano scritto al Prefetto per chiedere provvedimenti. L’aveva fatto anche il sindaco Lauretta Giulioni che oggi afferma: "Nel mio ruolo di consigliere provinciale tempo fa ho presentato un’interpellanza che chiedeva al Prefetto di essere aiutati come Comune per quanto riguarda il pattugliamento. Esprimiamo vive condoglianze per la scomparsa di Brunori. Siamo molto vicini anche all’altra famiglia". Quella strada infatti è di competenza provinciale. Il dibattito si è scatenato mentre si attendono ancora i funerali del filottranese, la cui salma è in attesa del nulla osta a Torrette per la riconsegna ai familiari e la celebrazione funebre. In molti chiedono un autovelox fisso che faccia moderare la velocità agli automobilisti indisciplinati. Oltretutto quella strada è molto trafficata. Altri domandano piuttosto più pattugliamenti e controlli, sia a Tornazzano che lungo l’Imbrecciata, strade molto trafficate e spesso teatro di schianti. Un problema, quello del traffico "selvaggio", che interessa molto anche l’opposizione cittadina che ha spesso sensibilizzato gli enti preposti a prendere provvedimenti al riguardo prima che sia troppo tardi.