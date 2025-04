Jesi (Ancona), 25 aprile 2025 - Travolto da un traliccio, grave un 19enne. L'incidente è avvenuto questa mattina all'interno di un terreno agricolo alla periferia di Jesi, in provincia di Ancona. Il ragazzo mentre era al lavoro su un trattore, ha urtato un traliccio che, cadendo, lo ha travolto e colpito in testa. Ora è ricoverato in grave condizioni all'ospedale regionale marchigiano di Torrette. Quando sono arrivati i soccorritori, hanno trovato il ragazzo accasciato sul volante del cingolato. Il diciannovenne è stato intubato e stabilizzato sul posto, quindi trasportato in eliambulanza in codice rosso.