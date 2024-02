Tre addetti alle pulizie all’interno degli stabili

Tre addetti alle pulizie negli stabili. Data scadenza: 11/03/24. Codice offerta 332647/2. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 071/2137532. Descrizione rapporto di lavoro: borsa lavoro. L’impresa Cieffe Multiservizi srl, operante nella provincia di Ancona - settore delle pulizie e servizi, ricerca n. 3 addetti/e alle pulizie negli stabili- under 65 - disoccupati/e ai sensi del d.lgs 150/2015 - non percettori di sostegno al reddito (naspi e discoll)- residenti nella regione Marche. Mansioni: addetti/e alle pulizie uffici, condomini, stabili ecc. Tipologia contrattuale: borsa lavoro retribuita - durata 8 mesi - 28 ore settimanali. Per candidarsi inviare il cv a amministrazione@cieffemultiservizi.com , indicando nell’oggetto borsa lavoro loc. 332647/2.