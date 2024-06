Tre anni di stop: ripartiti i lavori all’istituto comprensivo Costantini

Ripartito dopo tre anni di stop, il cantiere per la riqualificazione sismica del plesso dell’Istituto comprensivo Don Mauro Costantini nel capoluogo. Una vicenda a dir poco travagliata che ora, a pochi giorni dal cambio di amministrazione sembra essersi sbloccata. Le ruspe sono di nuovo al lavoro.

A spiegare quanto accaduto è l’amministrazione comunale: "Sono finalmente ripartiti i lavori al plesso scolastico del capoluogo. È stato possibile riavviare i lavori sospesi il 28 settembre 2021, grazie all’approvazione della variante necessaria e all’impegno del nuovo Rup, responsabile unico del procedimento ingegner Alessandro Lucarelli, del nuovo direttore dei lavori ingegner Giorgio Giorgetti e dell’impresa Ubaldi costruzioni spa. Il tentativo di bloccare la ripartenza dei lavori in modo totalmente ingiustificato ed illegale, compiuto dal coordinatore della sicurezza (il geometra a cui è stato revocato l’incarico, ndr) il 27 maggio – aggiungono dal Comune - non ha sortito alcun effetto, se non un ritardo di due giorni sui lavori. In questa fase è in corso lo scavo esterno delle fondamenta, al quale seguirà quello interno: entrambi necessari per procedere all’installazione degli isolatori sismici ed alla realizzazione dei rinforzi strutturali. Completati i lavori strutturali di riqualificazione sismica seguirà l’intervento relativo alle finiture ed agli infissi". Fine lavori prevista, recita il cartello di cantiere: "19 aprile 2025". Importo lavori 946mila euro, per l’"intervento finanziato con fondi Miur".

sa. fe.