Tre Archi al sicuro: "E anche la viabilità torna nella norma"

Dopo due mesi di cantiere, sono terminati i lavori di ripristino della carreggiata dove era installato il cantiere di messa in sicurezza dei Tre Archi, in centro a Osimo. La ditta ha iniziato l’asfaltatura del tratto interessato di via Leopardi e via Cappuccini, rendendole di nuovo transitabili. "Con ordinanza della polizia locale e dopo comunicazione scritta di fine cantiere da parte dell’azienda che ha svolto il lavoro, la viabilità da oggi torna quindi alla normalità – dice il sindaco Simone Pugnaloni –. Sarà possibile in sostanza non solo transitare sotto ai Tre Archi (in via Matteotti come già da qualche giorno) ma anche sopra, nell’anello con via Cappuccini e via Leopardi in direzione ospedale. Si è concluso un periodo molto complicato specialmente per i residenti e i commercianti del quartiere di San Marco, che voglio ringraziare per la pazienza e la comprensione. Ai negozianti ricordo che entro il 31 è possibile partecipare al bando del Comune per un indennizzo economico di massimo mille euro, purché si dimostri che effettivamente la viabilità stravolta abbia arrecato un danno economico del 20 per cento tra giugno e agosto rispetto agli incassi dello stesso periodo del 2022. Finalmente possiamo dirlo: adesso i Tre Archi sono al sicuro e dalla prossima primavera potranno anche essere abbelliti".