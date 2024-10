Tre Archi, riapertura rinviata a fine novembre

Dai parcheggi al decoro urbano, dalla sicurezza pubblica alla residenzialità fino alla riqualificazione dei palazzi e al problema dei piccioni, di tutto hanno parlato i residenti del centro storico di Osimo lunedì sera. Partecipatissimo il consiglio di quartiere alle grotte del Cantinone con tanti cittadini che hanno esposto richieste e problemi a sindaco e giunta. In primis focus sui lavori ai Tre Archi: il cantiere partito quest’estate doveva chiudersi oggi ma l’assessore ai Lavori pubblici Sandro Antonelli ha parlato di proroga al 30 novembre per la fine dei lavori con riapertura al traffico prevista entro il 15. Colpa anche delle forti piogge che hanno ritardato il cantiere. Problema annoso poi quello della carenza di stalli. E’ stata annunciata una sperimentazione della sospensione dell’alta rotazione in piazza Rosselli a partire da gennaio o febbraio, probabilmente per un mese. L’annuncio ufficiale avverrà a breve. "Abbiamo chiesto una comunicazione tempestiva e puntuale sui prossimi lavori, tra tutti, a Santa Lucia, cantiere che toglierà altri parcheggi – afferma il presidente del Consiglio di quartiere Jacopo Celentano -. Abbiamo domandato poi la sospensione dell’alta rotazione in piazza Dante per i residenti con permesso". Il sindaco Francesco Pirani ha annunciato un piano pluriennale per la residenzialità del centro. "Bene, l’importante però è che siano coinvolti tutti gli interessati (residenti, commercianti, forze politiche) per soluzioni durature. Fondamentale intanto trovare rimedi migliorativi, per affitti, servizi commerciali, spazi socio-culturali, decoro urbano, igiene pubblica". Per il problema piccioni è stato proposto di prendere esempio da Jesi che vuole adottare metodi di dissuasione e allontanamento sperimentati in Germania. Tanti i buoni propositi da parte degli amministratori presenti anche se, viene naturale chiedersi, se la programmazione a lungo termine sia frutto di una riconciliazione data per certa con le forze politiche di maggioranza, in particolare le Liste civiche da sempre con il loro leader Dino Latini, che se non daranno il loro supporto durante l’approvazione del bilancio a dicembre faranno cadere il governo cittadino. Una dead line "pericolosa", che, di fatto, a oggi permette solo di annunciare quanto si vorrebbe fare per Osimo. Sono state poi rappresentate varie richieste di intervento di manutenzione di strade e problemi di alta velocità lungo le vie Guazzatore, Marco Polo, Fonte Magna, Cinque Torri, Trento, dove le auto sfrecciano notte e giorno. Il primo cittadino ha promesso un presidio dei vigili in piazza ma rimane il problema di sicurezza di notte. Silvia Santini