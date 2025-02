Tre bambini ricoverati al "Salesi" per morbillo

Tre bambini sono stati ricoverati al Salesi per morbillo. Uno di 5 anni era stato in vacanza nel Mar Rosso, gli altri due rientrati dal Marocco. Tutti e tre non erano vaccinati. Le loro condizioni sono fortunatamente buone. Hanno avuto febbre alta per giorni.

In porto Litigano per un posto letto all’aperto e fanno a botte. La zuffa, tra due senza fissa dimora, è avvenuta sabato notte, alla stazione marittima, al porto. Attorno a mezzanotte e mezza due clochard hanno iniziato a litigare. Uno avrebbe occupato un giaciglio di fortuna dell’altro, realizzato con qualche cartone e coperta in un angolo della stazione marittima, luogo spesso raggiunto dai senzatetto per ricavarsi un rifugio. Un discussione accesa trai due, entrambi di origine africana. Uno avrebbe preso una bottiglia di birra e l’avrebbe data in testa all’altro. Per difendersi il ferito avrebbe poi colpito il primo che ha riportato una lacerazione ad una mano. Per soccorrerli sono intervenute due ambulanze della Croce Gialla e il 118. I due non potevano essere caricati a bordo dello stesso mezzo sanitario perché ancora litigavano e minacciavano di colpirsi ancora. Sul posto anche i una pattuglia dei carabinieri. I due clochard sono stati portati in ospedale.