Tre cinghiali vicino alla "panchina dell’amore"

C’è già chi ci scherza su: "Sono cinghiali romantici". Chi cita il sentimento più puro: "Questo sì che è amore". O persino chi, calendario alla mano, compie un salto indietro nel tempo: "San Valentino per loro è arrivato con qualche giorno di ritardo". Ma non è affatto passata inosservata la presenza di tre grandi cinghiali, nella serata di domenica, in via VIII Marzo a Falconara Alta. E, direte voi, che c’entrano quei riferimenti "smielati"? C’entrano eccome. Perché gli ungulati sono stati sorpresi transitare a due passi dalla panchina dell’amore, installata in un giardinetto privato e inaugurata nei mesi scorsi. Era notte, certo. Ma tutto sommato in un’area abbastanza frequentata. Secondo chi li ha filmati, e neanche a dirlo il video – pubblicato sulla popolare pagina Facebook ‘La sai l’ultima a Falconara’ – è divenuto virale, non erano soltanto tre, ma dal rumore molti di più.

Il ragazzo si trovava a spasso con i suoi cani, tra le 22 e le 23 dell’ultimo giorno della scorsa settimana, ed ha riferito che gli animali selvatici, poco dopo una sgambata all’altezza dei parcheggi a raso e, prim’ancora di raggiungere la strada, si sarebbero rifugiati nella macchia di vegetazione, facendo poi perdere le proprie tracce. Ma di tracce, in città, ce ne sono molte. Soprattutto in quella zona che si apre sulla campagna dove, per natura, i cinghiali riescono a proliferare. Si ricorderanno, infatti, le segnalazioni del passato per gli ungulati che, in molti casi, erano stati visti scorrazzare nelle strade e nei parchi – dice niente quello al Kennedy di due anni fa, pochi giorni prima del Falcomics? –, dal centro alla periferia, come nel caso del gruppo avvistato a fine settembre 2023 dinanzi alla raffineria Api. O ancora si pensi che all’Ancona International, l’estate scorsa, era stata schierata una task foce anti cinghiale per controllare il perimetro dello scalo aeroportuale ed evitare che gli animali si intrufolassero nella pista, onde evitare problemi di sicurezza.

Ecco. Sono tanti, i cinghiali. E sono pure dappertutto. Se ad Ancona, l’altra sera, ha fatto specie il caso di quello scoperto a passeggiare in via Ragusa, proprio dinanzi alla sede della Croce Gialla, l’ultimo campanello d’allarme è suonato sul suolo falconarese e impone una riflessione seria sull’argomento. Che coinvolge anche agli amministratori, il cui raggio d’azione, tuttavia, sarebbe piuttosto limitato. Lo spiega Romolo Cipolletti, già assessore a Viabilità, Manutenzioni e Decoro e fresco di nomina anche a Polizia amministrative e locale: "Le problematiche legate alla presenza dei cinghiali vicino ai centri abitati non sono di competenza dell’amministrazione comunale. Da tempo abbiamo segnalato il fenomeno agli uffici preposti della Regione Marche".

