‘Tre Coni’ del Gambero Rosso alla Gelateria Quattrini

Clamorosa doppietta per la Gelateria Quattrini: la storica attività di piazza Mazzini 8 a Falconara Marittima, che da qualche anno ha una sede anche a Sirolo in via Giulietti 39, si è aggiudicata ieri, per il secondo anno consecutivo, l’ambito riconoscimento dei ‘Tre Coni’ del Gambero Rosso, confermandosi come una delle migliori gelaterie del Paese.

La cerimonia di premiazione si è svolta al Sigep World di Rimini, il salone internazionale dedicato a gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè. La gelateria è guidata da Erika Quattrini, una figura di riferimento nel panorama della gelateria artigianale Italiana, che nel 2022 ha ricevuto il prestigioso premio come ‘Gelatiere Emergente’, conferito sempre da Gambero Rosso, un riconoscimento personale che ha valorizzato il suo talento, la sua passione e la sua dedizione alla ricerca dell’eccellenza.

La Gelateria Quattrini, infatti, si distingue per la selezione meticolosa degli ingredienti di altissima qualità, spesso provenienti dal territorio marchigiano, e per l’originalità dei gusti, capaci di coniugare tradizione e innovazione.

Grazie a questa filosofia, il laboratorio della famiglia Quattrini è diventato un punto di riferimento non solo per Falconara, ma anche per tutta la regione Marche, richiamando appassionati del gelato cvhe arrivano da ogni parte d’Italia.

"Ricevere per il secondo anno consecutivo i Tre Coni del Gambero Rosso è un onore immenso e una conferma del nostro impegno quotidiano. Questo riconoscimento è il risultato di un lavoro costante, della valorizzazione del nostro territorio e dell’amore per questo mestiere", l’intervento di Erika Quattrini.

La sua gelateria, continua quindi a portare in alto il nome delle Marche, rappresentando un’eccellenza artigianale che unisce qualità, creatività e passione.

gi. gia.