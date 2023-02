Tre documenti storici tornano nel patrimonio comunale

Un capitolato per "l’illuminazione notturna della città" del 1835 e due lettere indirizzate al sindaco della città della carta, sono state dissequestrate e restituite al Comune di Fabriano dal nucleo di Ancona del comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Tre documenti di provenienza dell’archivio storico comunale andati perduti e riconsegnati nei giorni scorsi come disposto dal tribunale di Ravenna. Tale materiale archivistico, ora di nuovo conservato e fruibile presso la sede dell’archivio storico illustra le modalità di esecuzione e le condizioni del contratto di appalto in 33 voci: "L’appaltatore dovrà sempre far ardere nei fanali olio di oliva di perfetta qualità e chiarezza, onde le fiamme siano vive e chiare", si legge. E c’è una prima lettera del 4 marzo 1870 del sindaco di Terra del Sole, in risposta alla richiesta di informazioni circa il medico Temistocle Santopadre, di cui elogia le "prove non dubbie di abilità, alacrità e zelo nel disimpegno del medico e servizio". L’altra, del 26 aprile 1870, da parte del sindaco di Monte Carotto in risposta alla richiesta di informazioni circa il maestro di musica Teotimo Anibaldi, "valente e premuroso nell’arte musicale, abile direttore del concerto, pel quale scriveva i più brillanti pezzi", si legge ancora. "Un sentito ringraziamento – rimarcano dall’amministrazione – è dovuto al preziosissimo operato del comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, dedito al contrasto delle violazioni al codice dei beni culturali e al recupero degli stessi".