Tre escavatori dati alle fiamme

Le fiamme divampano nella notte e avvolgono tre escavatori posteggiati a distanza tra di loro: c’è con tutta probabilità la mano dell’uomo dietro al rogo divampato domenica sera alla Edilscavi, in zona Molino Chiusa, al confine con il territorio comunale di Agugliano. Sul posto domenica sera, poco dopo le 21, sono accorsi vigili del fuoco del distaccamento jesino, i quali hanno raggiunto la zona a ridosso del fiume Esino e domato le fiamme che sarebbero partite dai tre abitacoli dei grossi mezzi meccanici in sosta. Siamo nella cava dove il personale della Edilscavi srl di Agugliano frantuma gli inerti. Una zona isolata a ridosso del fiume, dove passa anche la pista ciclopedonale frequentata specie nei giorni festivi da persone a piedi e in bicicletta. Siamo al di là del fiume Esino, ma non distanti in linea d’aria dal cantiere per la costruzione dell’hub Amazon alla Coppetella (Interporto). I vigili del fuoco di Jesi hanno raggiunto l’area dal ponte sul fiume Esino e hanno avuto il loro bel daffare per domare le fiamme e mettere tutto in sicurezza. Oltre tre e ore e mezzo di intervento. Ingenti i danni riportati dai mezzi con le fiamme che si sono presto estese al vano motore, si parla di un milione e mezzo di euro. Sul posto per le indagini già in serata i carabinieri della compagnia di Jesi, mentre in mattinata sono arrivati i militari della sezione Sis del comando provinciale. Al vaglio gli eventuali inneschi oppure tracce lasciate dagli autori del rogo, che avrebbero atteso l’oscurità di un giorno non lavorativo per entrare in azione. E non si esclude che possa trattarsi di un atto intimidatorio. Al vaglio anche delle eventuali minacce o estorsioni che potrebbero avere ricevuto nel passato più o meno recente i titolari della azienda che lavora alle estrazioni, alle escavazioni e al recupero materiali, ma le indagini proseguono nel più stretto riserbo.