Tre furti in casa in un giorno Passano dalle portefinestre

Tre furti in casa in un giorno. L’arrivo dell’estate e delle ferie ha portato alla prima ondata di reati predatori. I ladri giovedì hanno colpito due abitazioni a Tavernelle e una nel quartiere di Collemarino. I residenti non erano in casa quando i furti sono avvenuti ma li hanno denunciati al loro ritorno. I malviventi sono entrati attraverso delle portefinestre. La polizia, dati alla mano, non segnala un aumento statistico dei furti in abitazione nell’ultimo trimestre ma invita alla prudenza e soprattutto a rispettare alcuni importanti accorgimenti per non avere spiacevoli sorprese.

Prima di uscire di casa è necessario assicurarsi che tutti gli infissi siano ben chiusi e che la porta d’ingresso sia stata chiusa con tutte le mandate. È fortemente consigliata l’installazione di porte blindate, sistemi di videosorveglianza e antifurto, da attivare e verificarne la corretta funzionalità prima di allontanarsi. Evitare di lasciare all’interno delle abitazioni grosse somme di denaro, gioielli o oggetti di valore e se non vi sono alternative, cercare di nascondere i preziosi in punti diversi della casa, avendo cura di fotografarli prima, per facilitarne la ricerca in caso di sottrazione. L’avvento dei social spinge ad essere più prudenti. E’ sconsigliato pubblicare storie o foto con programmi di viaggio, nonché le mete, le date di rientro ed ogni altra notizia che possa fornire ad eventuali malintenzionati elementi utili per individuare il momento più opportuno per introdursi in casa. E’ consigliato avvisare solo persone di fiducia della partenza, creando una chat comune in cui aggiornarsi in tempo reale, accordarsi su eventuali sorveglianze, o più semplicemente per mettersi d’accordo sul ritiro quotidiano della posta, potenziale indizio di assenza. Ai vicini la polizia chiede inoltre di fare attenzione a rumori sospetti o eventuali persone sconosciute che si aggirino nella zona. L’app YouPol della polizia è utile per segnalare episodi di spaccio, bullismo, e reati di violenza che si consumano anche tra le mura domestiche. Si può scaricare gratuitamente.