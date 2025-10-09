Tre giorni con Bottega Teatro per la rassegna "Marchestorie"

Per tre giorni Bottega Teatro Marche porta a Numana la rassegna regionale ‘Marchestorie’. La direttrice artistica Paola Giorgi ha scelto di introdurre una novità: un filo conduttore unico capace di unire Comuni diversi. Il tema scelto è il ‘nostos’, il ritorno, parola antica che oggi risuona con forza: ritorno come memoria, attesa, trasformazione e scelta politica e civile.

Si inizia domani (ore 21) Cinema Teatro Italia con ‘Nell’ abbraccio di Penelope’, lezione-spettacolo sulla Regina di Itaca di Cesare Catà, sul palco insieme alla stessa Paola Giorgi. Musiche del gruppo The Unconventional Affaire.

Sabato (ore 17) inaugurazione della mostra fotografica ‘Barabba’ di Sofia Billi Rostirolla, cui seguirà ‘Il mare dentro’, letture poetiche e narrazioni dalla tradizione marinara (ore 17.30). Dopo la conversazione con i pescatori di Numana ‘Di padre in madre’ (ore 18), dalle ore 19 i locali del centro storico ospiteranno un aperitivo culturale diffuso. Infine, sempre all’Italia (ore 21.15), altra lezione-spettacolo con Cesare Catà e Paola Giorgi: ‘La dimenticanza, l’incanto, le onde’, sul mito delle Ondine. Musiche di Christian Riganelli ed esibizione della danzatrice Valentina Di Sante.

Domenica (ore 17) all’Italia ‘Atelier Ulisse’, restituzione del laboratorio poetico tenuto presso l’Istituto Comprensivo Camerano Numana Sirolo. Partecipa la Corale Cristo Re di Numana.