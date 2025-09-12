Tre giorni dedicati alla fotografia. E’ il "Cardeto Foto Talk" nel parco

Tre giornate dedicate alla fotografia e al paesaggio, attraverso incontri, workshop e shooting guidati da importanti professionisti. E’ quanto offre da oggi a domenica il "Cardeto Foto Talk", rassegna ideata e curata dall’Associazione Forma Formante con il supporto del Comune di Ancona. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la fotografia come linguaggio universale, capace di raccontare storie, evocare emozioni e documentare la realtà, e intende avvicinare il pubblico all’arte visiva, stimolando la riflessione attraverso il dialogo con autori affermati. L’obiettivo è anche quello di valorizzare il parco come luogo di creatività, comunità e sensibilizzazione ambientale e sociale.

Il programma si apre oggi (ore 17.30) con un tutorial di fotografia paesaggistica al tramonto guidato da Gioele Piccinini. In serata (ore 21.30) Stefano Mirabella, docente di fotografia, terrà un incontro dedicato alla street photography come narrazione urbana, sguardo quotidiano e poesia dell’istante. Domani il protagonista sarà Toni Thorimbert, fotografo di fama internazionale, che incontrerà il pubblico con il talk serale ‘Storie di Toni’, un racconto intimo e personale di una carriera vissuta intensamente attraverso immagini inedite e materiali di backstage. Domenica la chiusura della rassegna sarà affidata a due appuntamenti: alle 17.30 un tutorial di ritratto in luce naturale all’anfiteatro del parco, e alle 21.30 l’incontro con Stefano Schirato, fotografo di reportage e storytelling, che con ‘In prima persona plurale’ proporrà una riflessione sulla fotografia come presa di posizione e racconto visivo della realtà. L’ingresso è gratuito, con posti disponibili fino a esaurimento. L’evento si svolgerà all’aperto. Si consiglia quindi di portare con sé una seduta o un plaid.

Per raggiungere l’ingresso del Parco è possibile utilizzare la linea 11 Conerobus, che ferma in via Birarelli, vicino a uno dei cancelli di accesso. Gli orari sono consultabili sul sito www.conerobus.it. Si ricorda che ogni sera, escluso il martedì, a partire dalle ore 18 circa al Faro è attivo un food truck che offrirà merende, aperitivi e momenti di convivialità. Il servizio rimarrà operativo fino al 10 novembre.