Tre giorni di screening nel segno della salute

Ancora loro, gli infaticabili volontari del Gruppo Amici per lo Sport capitanati da Tarcisio Pacetti, nel segno della salute e nel ricordo della stella della pallavolo falconarese Gianfranco Badiali. Ecco tre giorni di screening gratuiti per sensibilizzare la cittadinanza alla cultura della prevenzione e della diagnosi precoce, in programma tra il 9 e l’11 maggio. L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, Inrca e Lilt e consentirà visite dermatologiche e senologiche, che si terranno presso la Pinacoteca francescana di Piazza Sant’Antonio. Le giornate del 9 e 10 maggio saranno dedicate alla dermatologia, con la collaborazione della professoressa Oriana Simonetti, della dottoressa Elisa Molinelli e del dottor Alfredo Giacchetti, mentre l’11 maggio sarà la volta degli specialisti in senologia, coordinati dal dottor Enrico Lenti, con la presenza dei dottori Francesco Braccioni e Marco Gentili. Gli orari: dalle 9 alle 13, dalle 14 alle 18 (per dermatologia); dalle 9 alle 13 dalle 14 alle 18.30 (per senologia). La prenotazione obbligatoria si aprirà domenica 5 maggio sul sito www.gruppoamiciperlosport.it.

Per questa quarta edizione dello screening in memoria di Badiali, incentrato sulla prevenzione dei tumori cutanei e in particolare del melanoma, saranno coinvolti nella campagna conoscitiva e di prevenzione ben dieci dermatologi dell’Ast, i quali presteranno la loro attività clinica tra mattina e pomeriggio. Ogni accesso medico garantirà la valutazione clinica dermatologica di 16 persone. Sono state previste circa 200 visite nell’arco dei due giorni. Il Gruppo Amici per lo Sport non è nuovo a questo genere di iniziative per divulgare la cultura del movimento e della prevenzione sanitaria. L’associazione, operativa nel territorio falconarese e limitrofo, è forte del coinvolgimento di più di 18mila persone di tutte le età, in 13 anni di eventi e attività.