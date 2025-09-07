Una Virtus da sold out
Alessandro Gallo
Una Virtus da sold out
Ancona
Cronaca
7 set 2025
RAIMONDO MONTESI
Cronaca
"Tre giorni per una vera festa di popolo"

Il sindaco spiega la nuova versione dell’evento che oggi terminerà con la processione e i fuochi

Il sindaco Silvetti nel Corso addobbato per la tre giorni della Festa del mare che finirà oggi

Per approfondire:

Gran finale per la ‘Festa del Mare’ 2025, la prima lunga tre giorni. Saranno i fuochi d’artificio al Porto antico (ore 22.30) a chiudere l’evento, che avrà come altro momento clou la processione in mare (ore 18.30) a cura della Capitaneria di Porto e della Stella Maris, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari. La giornata inizia alle ore 10.30 con la messa al Duomo.

Il Porto antico ospita un mercatino ‘in tema’ e lo street food, oltre a un cooking show (ore 19.30). Street food anche in piazza Cavour (compreso lo stand di degustazione dell’Accademia dello Stoccafisso all’anconitana), dove alle ore 17 è previsto il talk ‘Pesca, ricerca e ristorazione: strategie per il futuro’.

A seguire (ore 19) proiezione del cortometraggio ‘I Grottaroli’ di Cecilia Pignocchi. Anche lo stand della ricerca ospita un talk (ore 16.30) sulla blu economy e in particolare sulla filiera pesca - attività di ristorazione, in ottica promozionale del territorio. Il Museo Archeologico sarà aperto dalle 14 alle 24, con ingresso gratuito, mentre dall’Arco di Traiano (ore 10 e 11.45) partiranno le visite guidate all’Ancona antica. Da ricordare anche il mercatino di artigianato e vintage alla pineta del Passetto (ore 10 – 24). Intanto la nuova formula dell’evento pare aver colto nel segno, in attesa del bilancio definitivo.

"Volevamo dare un senso compiuto alla Festa del Mare – ricorda il sindaco Daniele Silvetti -, rilanciandola come festa di popolo e festa laica, che si accompagna perfettamente a quella di San Ciriaco a maggio. Il risultato credo sia sotto gli occhi di tutti. Averla portata da uno a tre giorni ha accresciuto la partecipazione non solo degli anconetani e di chi viene da fuori, ma anche dei tanti operatori che lavorano sul mare e con il mare".

Silvetti cita il Passetto, coinvolto nel segno del collegamento "da mare a mare", e la novità del Premio Stamira, "intitolato all’eroina di Ancona, che vogliamo far conoscere di più e meglio. E’ un personaggio identitario che dà ancora più senso e significato alla Festa, e che si colloca perfettamente in questo tracciato. Non più soltanto la messa, la corona in mare e i fuochi, ma tutta una serie di eventi che celebrano il rapporto con il mare. Quest’anno il tema ricorrente è stato il legame tra il mare e le donne".

Il sindaco ribadisce che ‘è stata prerogativa di questa Amministrazione dare un nuovo slancio e un significato più profondo alla Festa del Mare’.

© Riproduzione riservata

