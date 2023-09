Tre giovani denunciati per droga

Nell’ ambito dei controlli antidroga la polizia ha denunciato tre giovani nelle ultime ore. In particolare, nella mattinata di martedì, gli operatori notavano un soggetto, francese di circa 40 anni, intento a fumare uno spinello nei pressi di via Tiziano. Alla vista della Polizia l’uomo lo gettava a terra, fingendo un comportamento disinvolto. Aveva 0,7 grammi di hashish in una confezione di tabacco. Nel pomeriggio invece gli operatori notavano nei pressi di via Menicucci un soggetto, di origine romena di circa 22 anni, che alla vista della autovettura, cercava di allontanarsi e di eludere il controllo. Infine, nella serata , nei pressi di Piazza D’Armi gli operatori notavano un soggetto, pakistano di circa 20 anni, in atteggiamenti sospetti. Procedevano così ai controlli del caso, rinvenendo all’ interno del suo portafoglio 0,5 grammmi di hashish.