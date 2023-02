Tre incidenti per il semaforo: è polemica

Ancora incidenti al ‘doppio’ semaforo di via Roma: divampano le polemiche e il Comune spiega che presto il cantiere che occupa la sede stradale sarà rimosso. Venerdì sera poco prima delle 20 il terzo incidente in pochi giorni con un ferito fortunatamente non grave. Si è trattato di un tamponamento che coinvolto tre auto le quali viaggiavano da Jesi verso Moie. Coinvolte una Opel Corsa condotta da una 38enne di Jesi, una Wolkswaghen App guidata da un 34enne di Maiolati Spontini e una Citroën C2, al volante della quale c’era una jesina di 54 anni di Jesi. Sul posto oltre al 118 che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani per gli accertamenti del caso, si sono portate due pattuglie della polizia locale già nei giorni scorsi spesso sul posto per rilevare incidenti e deviare il traffico. Qui si verificano spesso brusche frenate e anche incidenti, questo il secondo con ferito, fortunatamente non grave. Siamo nella bretella via Berlinguer, prima l’ex bar Parò dove la strada, dal mese scorso, si stringe notevolmente per la presenza di un cantiere di ristrutturazione di una casa che sorge proprio accanto alla sede stradale. Da qui sale la protesta degli automobilisti per quella che percepiscono come una vera anomalia. Il semaforo fisso presente proprio accanto alla casa dove c’è ora il cantiere resta funzionante (servirebbe all’attraversamento pedonale proprio dei residenti), ma appena un metro dopo (uscendo dalla città) è stato posizionato quello provvisorio che consente il senso unico alternato. Entrambi accesi e funzionanti. Capita spesso però che il semaforo fisso più visibile da chi sopraggiunge rispetto all’altro sia verde e così i mezzi in transito proseguono, salvo accorgersi appena sotto che il semaforo provvisorio è invece rosso. Una situazione ritenuta davvero "pericolosa" per molti cittadini i quali hanno segnalato la situazione anche in Comune. La protesta corre anche sui social network. La richiesta degli automobilisti al Comune è di intervenire per mettere in sicurezza il tratto. Entro mercoledì prossimo il cantiere dovrebbe essere rimosso e con esso anche l’impianto semaforico provvisorio secondo quanto spiegano gli uffici di piazza Indipendenza. Nel frattempo per chi proviene da Moie è consigliata la svolta verso la zona di Piandelmedico, ma gli incidenti si sono verificati per lo più nell’altro senso di marcia, ossia uscendo da Jesi.