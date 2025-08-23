Tre insegnanti beffate con il corso montessoriano

Immissioni in ruolo nelle cattedre montessoriane, dopo il danno una vera e propria beffa per tre insegnanti della provincia di Ancona. Al centro del contendere c’è ancora l’Ufficio Scolastico Regionale, già entrato nel mirino delle proteste per altre questioni nelle ultime settimane, che non avrebbe inserito le tre insegnanti nelle cattedre della scuola primaria con il metodo Montessori previste nell’ambito provinciale di Ancona.

L’immissione in ruolo non c’è stata, da qui la scelta di rivolgersi a un avvocato per presentare ricorso: "Abbiamo seguito i corsi per la specializzazione montessoriana per due anni e fatto sacrifici per arrivare fino in fondo, ottenendo, a inizio giugno 2024, il diploma che avrebbe dovuto garantirci l’immissione in ruolo sin dall’inizio dello scolastico 2024-25. Questo – spiegano al Carlino le tre insegnanti, residenti a Senigallia, Osimo e Chiaravalle –, non si è verificato e alla fine quelle cattedre sono state date a insegnanti con altre classi di concorso e soprattutto senza la specializzazione del metodo Montessori. Vorremmo precisare che il danno, oltre che alle sottoscritte, è anche per le famiglie che hanno deciso di iscrivere i loro figli nelle classi montessoriane, ma con lezioni che, al contrario, saranno svolte da personale senza la specifica specializzazione. L’errore originale è stato fatto allora dall’Ufficio Scolastico Regionale, a cui noi ci siamo ovviamente rivolte spesso per far valere il nostro diritto. Purtroppo non c’è stato nulla da fare e invece di entrare finalmente in ruolo dopo una carriera da precarie, abbiamo nuovamente iniziato un anno coprendo una cattedra con incarico annuale e con scadenza a giugno 2025".

Fin qui il danno. Poi ha iniziato a materializzarsi la beffa. Com’era normale che fosse, le insegnanti si sono rivolte al giudice del lavoro per vedere riconosciuto quello che loro ritengono essere un diritto. A occuparsi di loro, assieme ad altrettante colleghe della provincia di Pesaro nelle stesse condizioni, un avvocato che ha presentato la stessa identica documentazione. E qui sta la beffa: "Il giudice del lavoro di Pesaro ha dato ragione alle nostre colleghe, riconoscendo l’errore commesso dall’USR, e infatti loro sono state giustamente immesse in ruolo e avranno le rispettive cattedre montessoriane nelle scuole richieste. Per noi, al contrario – spiegano le tre insegnanti anconetane –, la sentenza è stata diversa. Il giudice di Ancona ha riconosciuto la bontà del ricorso, ci ha dato ragione, ma per un presunto vizio di forma non ha ratificato la misura. Ma come, il documento è identico, un copia/incolla con quello presentato al tribunale del lavoro di Pesaro, dove sta il vizio di forma? La sostanza adesso è che noi resteremo ancora precarie, a meno che l’Usr ci permetta di inserire la specializzazione Montessori aprendo la graduatoria GM20 idonei a tutti e in tempo utile. Così potremmo essere in ruolo per l’anno scolastico 2025/2026 e si garantirebbe ai bambini, iscritti nelle scuole con il metodo didattico Montessori, docenti di ruolo specializzate".