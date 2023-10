Tre installatori impianti di isolamento termico

Tre installatore di impianti di isolamento acustico e termico. Data scadenza: 201123. Codice offerta 5226681. Centro per l’impiego di riferimento: CPI Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. PEC: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Tel: 0712137532. Descrizione rapporto lavoro: lavoro dipendente. L’azienda c.V.D. Isolamenti termici ricerca per la sede di Ancona 3 operaie da adibire a lavorazioni con materiali isolanti anche senza esperienza (garantita formazione aziendale). Mansioni: installazione e applicazione di materiali isolanti, utilizzo utensili manuali, assemblaggio di materiali isolanti con rivestimenti. Titolo di studio: diploma di scuola primaria (scuola elementare). Requisiti richiesti: conoscenza di base della lingua italiana, patente b (automunitoa), disponibilita’ a trasferte in ambito regionale. Preferibile eta’ compresa tra 18 e 30 anni e domicilio nel comune di Ancona. Tipologia contrattuale: tempo indeterminato. Orario di lavoro: tempo pieno. Per candidarsi inviare il curriculum a info@cvdisolamentitermici.it o contattare il numero 3392344465.