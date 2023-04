Tre lupi avvistati vicino al centro

Tre lupi giravano indisturbati vicino al centro ieri notte a Castelfidardo, nei pressi della scuola delle Fornaci e dell’area camper, e sono stati ripresi con il telefonino da due ragazzi in macchina. Tantissima la paura da parte di coloro che, impietriti, non hanno potuto far altro che constatare la loro presenza chiudendosi all’interno dell’abitacolo per evitare contatti con gli animali. E’ ultimo incontro ravvicinato dopo quello di pochi giorni fa in zona Acquaviva, sempre di notte ma gli avvistamenti ormai vengono segnalati anche in pieno giorno. Come quello avvenuto in zona Pignocco, tra Osimo e San Biagio, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza di un’abitazione davanti il cancello d’ingresso. La Valmusone è ancora sotto choc per l’assalto ai mufloni a Santa Paolina farm, fattoria osimana che accoglie anche animali esotici, avvenuta in pieno giorno nel fine settimana appena passato.