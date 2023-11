Tre milioni per gli ex Mutilatini. Finalmente il percorso pedonale

Scuole lesionate dal sisma di un anno fa, demolizione dell’ex Benincasa e Un Tetto per Tutti, la sala del consiglio a Palazzo degli Anziani e una serie di opere su Portonovo: la giunta comunale ha approvato ieri i lavori su cui ci sono investimenti per circa 10 milioni di euro. Sono proprio i lavori annunciati sulla baia l’aspetto più interessante della seduta di ieri in cui l’esecutivo ha approvato le modifiche alla Piano Triennale delle Opere Pubbliche per una serie di interventi. Alcuni interventi erano già stati svelati, vedi la demolizione dell’ex Un Tetto per Tutti alla Palombella, come anticipato dal Carlino: al suo posto sorgerà un giardino urbano e un’area sosta camper. Ci sono anche delle novità. Su Portonovo è previsto un intervento per 3 milioni di euro per l’ex colonia estiva ex Mutilatini con l’esecuzione di opere di consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi esistenti. In programma anche l’allargamento della sede stradale che porta alla baia e realizzazione del percorso pedonale alternativo alla strada Portonovo. Il finanziamento passa da poco più di 850 mila euro a quasi 1,5 milioni di euro. Per la sala del consiglio comunale di Palazzo Anziani, dove si erano verificati danni a seguito dell’ultimo sisma nel 2022, sono stati stanziati 250mila euro per le opere di sistemazione della volta della sala consiliare che per la fine del 2024 sarà di nuovo a disposizione. Ci sono poi i tre interventi previsti per le scuole danneggiate dal sisma del 9 novembre 2022, le Podesti, la media del Pinocchio e la scuola d’infanzia XXV Aprile: a disposizione complessivamente oltre 1,7 milioni di euro. Un altro importante intervento riguarda la demolizione e ricostruzione con ampliamento e sistemazione dell’area al cimitero di Tavernelle per 900 mila euro. Per la demolizione della ex scuola Cinzio Benincasa che ospitava Un Tetto per tutti e la conseguente messa in sicurezza della zona ci sono 1 milione e 870milaeuro: "Cerchiamo di mettere a frutto con questi interventi i fondi resi disponibili per il recupero di edifici come quelli scolastici o utilizzare gli avanzi dei fondi frana per interventi sulla viabilità o per opere, come nel caso della ex scuola Benincasa, situate in area frana _ spiega l’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini _. L’obiettivo è un sollecito impiego di fondi pubblici per lavori pubblici volti al recupero non più rinviabile di aree della città, manipolando il tessuto urbano per implementarne la trasformazione".