Tre nuovi monitor donati all’ospedale

Importante donazione all’ospedale Carlo Urbani. "Il servizio di Allergologia – spiegano dall’Ast Ancona – ringrazia il signor Franco Del Monte della Nibble Servizi Informatici per la donazione liberale di 3 monitor di ultima generazione che garantiranno una migliore esperienza visiva delle immagini e dei dati". "Grazie ai monitor - sottolinea il dottor Corrado Micucci, pneumo-allergologo dell’ospedale jesino - implementeremo e ottimizzeremo la strumentazione digitale dei nostri ambulatori e servizio di fisiopatologia respiratoria, al fine di garantire una migliore assistenza ai nostri pazienti". Da alcuni anni, oltre all’attività legata all’ambulatorio di allergologia, è stato istituito un ambulatorio di asma grave e patologie legate all’infiammazione Th2, in cui vengono presi in cura i pazienti che, a causa di un’infiammazione immunitaria, oggi sempre più studiata, vanno incontro a sintomi asmatici gravi, associati a volte ad altre patologie che interessano altri organi e apparati. "Il riconoscimento manifestatoci dal signor Franco Del Monte e la sensibilità verso il bene di tutta la comunità – afferma Micucci - gratifica tutto il nostro team medico e infermieristico dell’ambulatorio e del reparto di Pneumologia e non può che rafforzare il nostro impegno".