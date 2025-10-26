Tre nuovi monitor per la qualità dell’aria

Si accendono domani i tre grandi monitor luminosi del centro di Falconara, Villanova e Castelferretti, installati in estate al fine di diffondere i dati sulla qualità dell’aria, informare su emergenze e provvedimenti presi per tutelare l’ambiente. "Con l’attivazione di questi nuovi strumenti – l’esordio dell’assessore all’Ambiente Elisa Penna – facciamo un passo importante verso una città più consapevole e informata". Prosegue il vicesindaco Valentina Barchiesi: "I tre tabelloni posizionati in aree strategiche della città ci consentiranno inoltre di diffondere rapidamente eventuali provvedimenti urgenti in materia di protezione civile".

I display a led, maxischermi da 2,6 metri quadrati installati a due metri d’altezza, sono stati posizionati in zona Disco, più precisamente in via Flaminia, accanto al sottopasso per il mare, a Villanova, nel parcheggio ricavato a ridosso del sottopasso carrabile, e a Castelferretti, in piazza Bissolati. Permetteranno ai cittadini di conoscere la situazione della qualità dell’aria, in maniera intuitiva e grazie ai colori: il verde indicherà un valore buono, il giallo una situazione accettabile, mentre le gradazioni dall’arancio al rosso corrisponderanno a una diminuzione progressiva della qualità. I dati riportati nei tabelloni saranno quelli validati dall’Arpam, e di conseguenza saranno indicate le sostanze prese in esame dalle centraline fisse di Falconara Acquedotto, Falconara Alta e Falconara Scuola (Villanova): principalmente benzene, biossido di zolfo, biossido di azoto e polveri sottili. I monitor luminosi rilanceranno quindi le informazioni pubblicate dall’Arpam.

I dati saranno aggiornati ogni giorno, dopo la validazione e l’invio da parte di Arpa Marche. In questo periodo i tecnici comunali e quelli della società che ha fornito i tabelloni si sono confrontati con gli esperti dell’Agenzia stessa per adeguare i canali di trasmissione dei dati, e arrivare a una comunicazione diretta e automatica tra Arpam e sistema di gestione dei monitor. "Tutti i cittadini potranno consultare in modo semplice i dati sulla qualità dell’aria, aggiornati quotidianamente dopo la validazione dell’Arpam. È uno strumento che rafforza la trasparenza e la partecipazione, perché rende accessibili a tutti informazioni fondamentali", aggiunge Penna. Inoltre, nei casi di eventuali necessità, "attraverso i dispositivi sarà possibile informare la popolazione su situazioni che richiedono attenzione o comportamenti specifici, come la chiusura temporanea di strade per limitare l’inquinamento da polveri sottili, allerte meteo, incidenti o altre emergenze – spiega Barchiesi –. L’obiettivo è garantire un’informazione capillare e immediata".