Il Bologna dei sorrisi

Gianmarco Marchini
Il Bologna dei sorrisi
Ancona
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mauro Di FrancescoGassman a BolognaRitardo treniValerio Braschi MichelinHalloween nelle MarcheSagre weekend
Acquista il giornale
CronacaTre nuovi monitor per la qualità dell’aria
26 ott 2025
GIACOMO GIAMPIERI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. Tre nuovi monitor per la qualità dell’aria

Tre nuovi monitor per la qualità dell’aria

Forniranno informazioni sulla presenza di polveri sottili e benzene, ma anche sulle allerte meteo

L’assessora Elisa Penna e il vicesindaco Valentina Barchiesi

L’assessora Elisa Penna e il vicesindaco Valentina Barchiesi

Si accendono domani i tre grandi monitor luminosi del centro di Falconara, Villanova e Castelferretti, installati in estate al fine di diffondere i dati sulla qualità dell’aria, informare su emergenze e provvedimenti presi per tutelare l’ambiente. "Con l’attivazione di questi nuovi strumenti – l’esordio dell’assessore all’Ambiente Elisa Penna – facciamo un passo importante verso una città più consapevole e informata". Prosegue il vicesindaco Valentina Barchiesi: "I tre tabelloni posizionati in aree strategiche della città ci consentiranno inoltre di diffondere rapidamente eventuali provvedimenti urgenti in materia di protezione civile".

I display a led, maxischermi da 2,6 metri quadrati installati a due metri d’altezza, sono stati posizionati in zona Disco, più precisamente in via Flaminia, accanto al sottopasso per il mare, a Villanova, nel parcheggio ricavato a ridosso del sottopasso carrabile, e a Castelferretti, in piazza Bissolati. Permetteranno ai cittadini di conoscere la situazione della qualità dell’aria, in maniera intuitiva e grazie ai colori: il verde indicherà un valore buono, il giallo una situazione accettabile, mentre le gradazioni dall’arancio al rosso corrisponderanno a una diminuzione progressiva della qualità. I dati riportati nei tabelloni saranno quelli validati dall’Arpam, e di conseguenza saranno indicate le sostanze prese in esame dalle centraline fisse di Falconara Acquedotto, Falconara Alta e Falconara Scuola (Villanova): principalmente benzene, biossido di zolfo, biossido di azoto e polveri sottili. I monitor luminosi rilanceranno quindi le informazioni pubblicate dall’Arpam.

I dati saranno aggiornati ogni giorno, dopo la validazione e l’invio da parte di Arpa Marche. In questo periodo i tecnici comunali e quelli della società che ha fornito i tabelloni si sono confrontati con gli esperti dell’Agenzia stessa per adeguare i canali di trasmissione dei dati, e arrivare a una comunicazione diretta e automatica tra Arpam e sistema di gestione dei monitor. "Tutti i cittadini potranno consultare in modo semplice i dati sulla qualità dell’aria, aggiornati quotidianamente dopo la validazione dell’Arpam. È uno strumento che rafforza la trasparenza e la partecipazione, perché rende accessibili a tutti informazioni fondamentali", aggiunge Penna. Inoltre, nei casi di eventuali necessità, "attraverso i dispositivi sarà possibile informare la popolazione su situazioni che richiedono attenzione o comportamenti specifici, come la chiusura temporanea di strade per limitare l’inquinamento da polveri sottili, allerte meteo, incidenti o altre emergenze – spiega Barchiesi –. L’obiettivo è garantire un’informazione capillare e immediata".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Ambiente