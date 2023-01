"Tre ore di assistenza sono poche La mancanza di personale fa il resto"

"È normale, anche dopo il più splendido dei parti, allattare a letto: il corpo necessita in maniera viscerale e imprescindibile di riposo e cura, figuriamoci se la diade mamma bebè ha vissuto una nascita medicalizzata". A parlare è l’ostetrica jesina Emanuela Banchetti che spiega: "Bisogna partire dal fatto che l’allattamento al seno e a richiesta è normale, dato che il latte di mamma è la forma più sana di nutrimento per un bebè ed è altrettanto un grande strumento di supporto alla salute materna. È ugualmente normale che la donna abbia imprescindibilmente bisogno di aiuto e supporto fisico ed emotivo, e non possiamo affermare che le pochissime ore di presenza dei padri possano essere sufficienti. Il cambiamento in una nascita è totale per tutta la famiglia, i ritmi sono totalmente differenti fin da subito e non possiamo pensare che la presenza di un papà per 34 ore al giorno possa essere sufficiente. Una mamma con un bebè necessita di supporto h 24. Nessuna struttura ospedaliera in occasione del Covid – aggiunge l’ostetrica – ha aumentato esponenzialmente il personale per sopperire all’assenza del supporto familiare. Non possiamo pensare che l’organico ospedaliero ridotto possa sostituirsi all’accudimento di un familiare. Bisogna starci in corsia per capire cosa vuol dire accudire una mamma dopo il parto: non vuol dire solo prenderle i parametri e vedere quanto pesa un bambino o quante cacche e pipì fa. Accudire una donna in puerperio vuol dire darle gli strumenti per comprendere il proprio bambino e sostenerla nel suo ruolo e nell’ascolto di sé e del suo corpo. Questo è nella maggior parte delle volte purtroppo messo in secondo piano, non per volontà, ma proprio per mancanza di personale o per mancanza di un supporto in continuità tra struttura e territorio. Ogni donna ha diritto ad essere accudita: non esistono donne di serie A e di serie Z. E la comprensione e l’accudimento fisico ed emotivo che può dare un familiare non è uguale a quella che può dare un professionista. Anzi, una mamma sostenuta da un familiare, fa richieste più contenute ai professionisti rispetto a chi non lo ha. Ripristinare la presenza di un familiare in supporto alla mamma nel dopo parto è fondamentale, sia per la diade che per il personale che rischia il burnout. Quest’ultimo può ridurre nel professionista la lucidità nell’osservare la situazione per com’è nella realtà". Dunque per l’ostetrica che segue le mamme nei parti a casa, "i protocolli vanno bene, ma possono essere messi sotto esame ed essere personalizzati in base all’utenza che c’è davanti". Sara Ferreri