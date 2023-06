Tre ponti e la palestra di una scuola: i tempi dei cantieri nel Senigalliese

Verso la ricostruzione di ponti e strutture anche nel Senigalliese, altro territorio che porta ancoa le ferite dell’alluvione del 15 settembre scorso: da cronoprogramma entro l’anno dovrebbero partire quattro progetti importanti di ricostruzione tra cui tre ponti su strade provinciali ancora in attesa di tornare a nuova vita. "I lavori di somma urgenza già messi a terra – spiega il presidente della Provincia Daniele Carnevali – si sono potuti svolgere in maniera celere anche grazie al fatto che siamo riusciti ad anticipare una parte dei fondi che ci sono stati rimborsati. Ora siamo tutti concentrati sulla ricostruzione dei tre ponti e sull’intervento alla palestra dell’istituto Corinaldesi di Senigallia. Sono i tre ponti di Trecastelli (Sp18), Ostra - Coppetto (Sp17) e Ostra Vetere (Sp43)".

Investimenti di oltre 3,5 milioni complessivi i quali probabilmente dovranno essere implementati man mano che si procede con la progettazione. "Per questi ultimi interventi – spiega ancora il presidente Carnevali – c’è stato comunicato il finanziamento solo a maggio scorso, ma stiamo procedendo a ritmi sostenuti e contiamo comunque di cantierarli entro l’anno".

Per scendere nel dettaglio il cantiere per il ponte di Trecastelli dovrebbe aprire nell’arco di pochi mesi: "Grazie all’appalto integrato con il quale l’impresa che si occupa della progettazione esegue anche i lavori i tempi saranno piuttosto rapidi – rimarca Daniele Carnevali –. Siamo in attesa del parere idraulico favorevole della Regione poi si procederà con l’approvazione del progetto esecutivo e i lavori. Per il Coppetto sulla Strada provinciale 17 a Ostra prima del mese di luglio contiamo di avere il progetto definitivo ed entro metà luglio il definitivo. La previsione è di andare a gara entro settembre.

Infine il ponte sulla Strada provinciale 43 a Ostra Vetere per il quale contiamo di andare a gara per la progettazione entro l’estate".

Anche sul fronte scuole il cronoprogramma lascia ben sperare. "Per la palestra dell’Istituto Tecnico-economico e Tecnologico Corinaldesi di Senigallia – conclude il presidente Carnevali – l’intervento è di 630mila euro e contiamo di concludere la progettazione a breve per arrivare all’affidamento lavori entro il prossimo settembre". Dunque, secondo le previsioni delineate, entro la fine dell’anno praticamente tutti i quattro importanti cantieri post alluvione dovrebbero partire. Sara Ferreri