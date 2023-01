Tre schianti, tutti i conducenti erano ubriachi

di Sara Ferreri

Tre incidenti stradali in poche ore nel comprensorio, in tutti e tre i casi i conducenti dei mezzi i quali hanno causato gli schianti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. I carabinieri della compagnia di Fabriano a questo punto si appellano alla popolazione e chiedono il rispetto del Codice della Strada e maggiore prudenza alla guida, viste anche le condizioni meteo di questi giorni. Il bilancio delle ultime ore dei controlli avvenuti nel territorio fabrianese è di tre denunce e altrettanti patenti ritirate con tutte le vetture sottoposte a fermo amministrativo. A San Vittore di Genga i militari della stazione locale sono intervenuti perché allertati a seguito di un incidente stradale. La conducente, una quarantenne del posto, aveva un alcoltest risultato superiore a 1.6 grammilitro, oltre tre volte il limite consentito per legge. La donna è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, si è vista ritirare la patente, mentre l’automobile è stata sottoposta a sequestro amministrativo. A poche ore di distanza lungo la provinciale, tra Fabriano e Sassoferrato, invece, è intervenuta la pattuglia della stazione di Cerreto d’Esi che si trovava già in zona per una serie di controlli potenziati contro reati predatori. Anche in questo caso è avvenuto un incidente, per fortuna senza feriti. Il conducente, un trentenne residente a Fabriano ma originario dell’Est Europa, il quale ha provocato il tamponamento; aveva un alcoltest di oltre 2.7 grammilitro, quindi oltre cinque volte il consentito dalla legge. Il Nucleo Radiomobile di Fabriano è intervenuto invece ad Arcevia per un tamponamento, con danni, ma anche in questo caso senza feriti. Un quarantenne del posto, alla guida del mezzo che ha provocato il sinistro, è stato sottoposto a controllo con etilometro che ha fornito un risultato un valore di 0.8 grammilitro. Per tutti e tre i conducenti delle vetture dunque patente ritirata, denuncia per guida in stato di ebbrezza, sequestro amministrativo del mezzo e autorità giudiziaria e amministrativa avvisata. I controlli procederanno incessanti da parte della compagnia carabinieri di Fabriano, guidata dal capitano Mirco Marcucci sia sul fronte della sicurezza stradale che in ottica preventiva di ogni tipo di reati. La raccomandazione è sempre quella di avvertire le forze dell’ordine in caso di movimenti o persone sospette nell’ottica di una sicurezza ‘partecipata’.