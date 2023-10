Tre sconfitte in 4 partite. Pesa l’assenza di Maodo Lo e Pangos rischia il “taglio“

Calendario rivoluzionato in casa Olimpia dopo l’aggiornamento dovuto ai tragici fatti che si stanno susseguendo in Israele. Così dopo il rinvio del match contro il Maccabi previsto domani (attualmente la formazione israeliana si è spostata a Cipro per continuare ad allenarsi e, probabilmente, anche per giocare nelle prossime settimane), è stato anticipato il match di campionato contro Reggio Emilia a sabato 14 ottobre. Una richiesta funzionale al calendario già intasato visto che poi martedì 17 Milano farà il suo esordio europeo al Forum contro l’Olympiacos, dove è stata anche ricollocata la Datome Night.

Dunque settimana di lavoro in palestra per i biancorossi alle prese con un po’ di riflessioni dopo un inizio da 3 sconfitte in 4 partite (il peggiore degli ultimi anni), tra la Supercoppa, l’Eurolega e l’ultimo match di Serie A. Il problema principale è in cabina di regia, tra l’infortunio di Maodo Lo (tra l’altro arrivato all’ultimo dalla Coppa del Mondo) e le difficoltà di Kevin Pangos. Di certo, l’Olimpia, non potrà trascinarsi dietro un problema che l’anno scorso si è rivelato decisivo in negativo per le ambizioni europee. Quindi o il canadese cambia passo oppure la riflessioni dovranno essere inesorabili. La prossima settimana, durissima, potrà essere molto indicativa con i due match di campionato con Reggio Emilia e con Tortona e la doppietta di Eurolega con Olympiacos e a Madrid contro il Real.