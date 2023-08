Tre soggetti molesti allontanati dai vigili Senegalese vendeva merce contraffatta

Tre soggetti molesti sanzionati e allontanati dal centro, borse e cinture contraffatte sotto sequestro. Ecc l’esito dei controlli dei vigili del fine settimana. Lungo il litorale anche accertamenti sulla vendita ambulante di prodotti, a tutela dei lavoratori e dei consumatori. Un senegalese vendeva merce contraffatta.

In serata due extracomunitari segnalati perché molesti e sanzionati. Un altro, in stazione, ubriaco e con una bottiglia di birra in mano