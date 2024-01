Tre squadre in vetta, girone d’andata al top

Un girone di andata sontuoso per le "nostre" squadre, che comandano il girone E della B maschile. Castelferretti in vetta con Osimo e Ancona, tutte nel giro di tre punti. Discreto anche il cammino di Loreto seppure reduce da due ko di fila. Alla ripresa la capolista Castelferretti salirà a Ferrara per vendicare l’unica sconfitta patita nel girone di andata. In trasferta anche Loreto (a Forlì), mentre Ancona ospiterà Macerata. Osimo osserverà il turno di riposo. B maschile (girone E), 13esima giornata. San Marino-Castelferretti 2-3, Ravenna-Osimo 0-3, Ferrara-Potentino 3-0, Civitanova-Loreto 3-1, Forlì-Macerata 2-3, Rubicone-San Severino Marche 3-2. Ha riposato: Ancona. Classifica: Castelferretti 31; Osimo 29; Ancona 28; Ferrara 27; Loreto e Macerata 20; Rubicone e Potentino 13; San Marino 12; Ravenna, San Severino Marche e Civitanova 10 Forlì 8. Prossimo turno. 10/02/24: Ravenna-San Marino, Ferrara-Castelferretti (ore 20:30), Ancona-Macerata (ore 17:30), Forlì-Loreto (ore 18), Rubicone-Potentino, Civitanova-San Severino Marche. Riposa: Osimo.