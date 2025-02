Trecastelli aderisce all’iniziativa: "M’illumino di meno" di Caterpillar

Trecastelli aderisce anche quest’anno all’iniziativa "M’illumino di Meno" ideata da Rai Radio 2 e Caterpillar nel 2005, che partirà domani e terminerà venerdì. L’edizione 2025 pone l’attenzione, in particolar modo, allo spreco energetico nel settore della moda, con l’intento di contrastare l’enorme impatto ambientale del fast fashion. L’Amministrazione Comunale di Trecastelli, sensibile al tema della tutela ambientale, ha in programma di realizzare nel proprio territorio la 1° edizione del Mercatino del Riuso, con la collaborazione e partecipazione di grandi e piccini. Verrà donata una nuova vita agli indumenti ed agli oggetti inutilizzati, in modo da promuovere il riuso e la valorizzazione degli abiti che saranno nuovamente indossati e non gettati via. Nell’ ottica del risparmio energetico, il 16 Febbraio, Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, verranno spente le luci in alcuni luoghi ed edifici simbolo della nostra Città, quali il Villino Romualdo e Piazza Leopardi nella Municipalità di Ripe, l’Arco Malatestiano nella Municipalità di Castel Colonna e l’edificio Unico dei Servizi Sociali nella Municipalità di Monterado.