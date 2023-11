Trecastelli, adottati altri 38 cani. Ne mancano solo sei all’appello

Allevamento di Trecastelli, dati in adozione altri 38 cani. A distanza di due anni e mezzo prosegue la marcia delle volontarie per salvare i cagnolini che provengono dall’allevamento sequestrato It Show Kennel di Trecastelli. Ieri ne sono stati dati in adozione 38, ma ne restano altri sei, tutti maschi dai due ai sei anni. L’appello arriva dall’Associazione Amici Animali di Osimo che da anni sta cercando di dare una famiglia ai cagnolini, dopo il sequestro. I sei che restano sotto tutti chiwawa e attendono, sperando che avvenga al più presto, di poter entrare a far parte di una famiglia, dopo anni di sofferenza. Un appello accorato in quanto entro una settimana scadrà il contratto con la struttura di Ostra Vetere che li ospita.

"Verrà fatto firmare, all’atto dell’adozione, dal servizio Veterinario un consenso informato come liberatoria di responsabilità – le condizioni per l’adozione –. Non sarà possibile adottare questi cani se fossero presenti in casa : immunodepressi, persone in chemioterapia, o altre malattie che abbassano le difese immunitarie. Per ovvi motivi puramente logistici e pratici, la scelta delle famiglie adottanti dovrà ricadere sulle zone di: Ancona, Senigallia, Jesi, Osimo, Castelfidardo, Ostra Vetere, Pesaro Urbino, Fermo e Macerata e zone limitrofe in quanto verranno eseguiti i preaffidi usuali dai nostri volontari o associazioni con cui collaboriamo, prima dell’adozione". Per i 278 cani positivi alla brucellosi rimasti ancora nell’allevamento, la Regione ha preparato un bando europeo per consentire lo spostamento in quanto la struttura che li ospita deve essere dissequestrata. Non si conoscono però ancora i tempi. Anche questi cani dovranno essere sottoposti nuovamente al test nella speranza che altri nel frattempo, attraverso le cure si possano essere negativizzati e possano essere dati in adozione.