Trecastelli, commercio in lutto. Morto a 58 anni Daniele Conti

Commercio in lutto, si è spento Daniele Conti, aveva 58 anni. Oggi alle 16 la cerimonia funebre nel Santuario ‘Madonna della Rosa’. Ieri si è aperta la camera ardente nella casa funeraria Casci Ceccacci, a passo Ripe di Trecastelli dove in molti hanno voluto rendergli omaggio. A stroncarlo, una malattia con cui lottava da tempo, una morte che ha sconvolto due comunità: quella di Trecastelli, dove era molto conosciuto e quella di Ostra, dove per lungo tempo aveva gestito la ‘Valmisa Bibite’, azienda di cui era stato socio titolare e che si occupava della distribuzione di bevande. Una persona discreta, ma che sapeva lasciarsi andare quando si trovava in compagnia dei suoi amici e delle persone care che in queste ore piangono la sua scomparsa. Nell’ultimo periodo, Daniele si vedeva sempre meno, a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. Tra le sue passioni, c’era quella per il calcio, era tifoso della Juventus, una squadra che amava, come amava dopo le partite lanciare qualche sfottò agli amici tifosi di squadre avversarie.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa ieri mattina e in molti hanno voluto lasciare un ricordo sui social: "Ciao Daniele, lasci un mondo ingiusto per un altro migliore dove ci sarà spazio solo per persone belle come te. Mancherai amico mio" il ricordo di Andrea.

"Una persona sempre a modo e divertente, anche al lavoro, sarà difficile colmare il vuoto che lasci" - il ricordo di Simone – Nel necrologio è scritto il salmo 43,3: ‘Manda la tua luce e la tua verità, mi guidino esse, mi conducano al tuo monte santo, e alla tua dimora’. Sullo sfondo, un paesaggio montano, accanto la foto di Daniele. Tanti gli attesti di vicinanza ricevuti dai familiari che sono rimasti sempre uniti, al suo fianco, a confortarlo fino all’ultimo momento. Dopo la cerimonia funebre, la salma seguirà il trasporto al forno crematorio di Fano.