Trecastelli, i cento anni di nonna Lidia

Comunità in festa per una nuova centenaria di Trecastelli. Si tratta di Lidia Morganti che ha tagliato il traguardo dei 100 anni.

A festeggiare con lei è stata tutta la casa di Riposo "Opera Pia Lavatori Mariani" di Ripe di Trecastelli dove Lidia vive da alcuni anni. I festeggiamenti si sono svolti insieme ai figli, ai nipoti e ai familiari, con la partecipazione degli ospiti dell’Opera Pia e in presenza dei rappresentanti del Consiglio d’Amministrazione.

Il sindaco Marco Sebastianelli, ha rivolto alla centenaria parole affettuose portandole simbolicamente gli omaggi di tutta la città, mentre il parroco Don Paolo Campolucci, prima della cerimonia ha celebrato la santa messa.

A festeggiare nonna Lidia si è unito anche tutto il personale della casa di Riposo. Nei giorni scori intanto la Città di Trecastelli Marco Sebastianelli e l’Amministrazione Comunale hanno ricordato Giuliano De Minicis a tre anni dalla sua scomparsa. De Minicis ha fondato e ideato Dmp Concept, dedicandosi a importanti attività di comunicazione, grafica, realizzazione di eventi culturali e artistici e riponendo grande impegno nel sociale e in progetti solidali ed è stato un riferimento per Trecastelli e per il Museo cittadino dedicato alla pittrice Nori De’ Nobili.