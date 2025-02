Tredici anni senza Paolucci: "L’eredità di Tommaso è il futuro del nostro teatro. In tanti per ricordarlo"

di Raimondo Montesi

Paola Giorgi, l’incontro dedicato a Tommaso Paolucci vuol essere un omaggio alla sua memoria, ma è un’iniziativa che vuole riguardare anche il futuro del teatro, vero?

"Sì. L’evento nasce per ricordare Tommaso. Il 22 febbraio sono trascorsi tredici anni dalla morte. Noi nel frattempo abbiamo creato un’associazione culturale che ha proprio come obiettivo fare delle riflessioni ‘politiche’ sul futuro del teatro marchigiano, anche perché Tommaso è stato una persona importantissima in uno dei momenti più vivi del teatro nella nostra regione. Sia con la Compagnia della Rancia sia, soprattutto, quando è stato direttore del Teatro Stabile delle Marche, con Solari direttore artistico, perché sono stati capaci di fertilizzare il territorio. Questo innanzitutto dal punto di vista formativo, con la Scuola di avviamento al teatro, avendo creato una compagnia di giovani di cui anch’io ho fatto parte. La mia generazione di attori marchigiani sa quanto è stata fortunata. Abbiamo lavorato con grandi registi, e con persone che venivano da fuori. E’ un po’ il lavoro che dovrebbero fare gli Stabili. Dopo di loro, non essendoci più formazione, c’è stata una carenza in questo senso. Anche la produzione è molto limitata. La nuova direzione di Marche Teatro però ci dà tante aspettative".

Come si svolgerà l’incontro? "Nella prima parte Saverio Marconi ricorderà la figura di Tommaso. Lui più di tutti è in grado di raccontare Tommaso e cosa ha rappresentato per il teatro marchigiano e nazionale. Nella seconda parte si parlerà di quello che può essere il futuro del teatro nella regione. Ci sono i massimi esponenti delle istituzioni teatrali marchigiane, come il direttore dell’Amat Gilberto Santini. Al funerale di Tommaso lui è venuto da me e mi ha detto che dovevamo portarne avanti l’eredità. Non un compito facile. Ma l’Amat è sempre stata al mio fianco. Questo è un elemento di stimolo, e che mi dà sicurezza. Sono importanti le presenze di Giuseppe Dipasquale, direttore di Marche Teatro, che tra l’altro è un regista, e di Giampiero Solari, che porta con sé un’esperienza nazionale".

Di Tommaso Paolucci è impossibile non ricordare la profonda umanità.

"Il suo valore umano viene sempre riconosciuto da tutti. Manca la sua forza relazionale. Io sono a Milano per lavoro. Quando dico che sono la moglie di Tommaso agli interlocutori si illuminano gli occhi. Perché il passaggio di Tommaso nel teatro italiano è un segno".

Anche perché ha fatto un po’ di tutto: direttore, organizzatore, regista...

"E si è formato nell’ambiente milanese, come il Piccolo, un ambiente molto solido. Un’esperienza che lui ha poi portato nel territorio che più amava. Quando dirigeva il Sistina a Roma, il lunedì veniva a insegnare alla Scuola di teatro di Sassoferrato... Questo fa capire l’amore verso il teatro, non solo ad alti livelli. Era anche la sua grandezza umana. E il suo lascito, che non va dimenticato. Devo dire che quando abbiamo organizzato l’incontro tutti hanno risposto immediatamente".

Lei sarà presente in più ruoli, per così dire.

"Io nel dibattito ci sono non come presidente dell’associazione ma come direttore artistico di Bottega Teatro Marche, che tra le piccole realtà della regione è sicuramente la più attiva, anche grazie al lascito di Tommaso, che io ho cercato di raccogliere e portare avanti".

Domanda ‘personale’. Quanto c’è di Tommaso in vostra figlia Agnese?

"Chi ci conosce tutti e due dice che è una sintesi di entrambi. In realtà è identica a Tommaso, anche perché è cresciuta nel teatro, accanto a un padre che la amava follemente".