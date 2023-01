Tredici milioni per cambiare volto a Cattolica

Tredici milioni di euro per cambiare il volto della città. Sono le risorse destinate dall’amministrazione comunale della Regina a lavori pubblici e manutenzioni nell’anno appena cominciato. In cantiere opere che si vanno ad aggiungere al nuovo nungomare Rasi-Spinelli, alla passeggiata di ponente, al nuovo palazzetto dello sport, alla riqualificazione del circolo tennis Leoncavallo, all’intervento nelle vie delle Regioni e a tanto altro. "In un anno abbiamo iniziato e proseguito innumerevoli opere, Cattolica è in movimento e sta vivendo in una fase di grande cambiamento, lo si può vedere semplicemente facendo un giro per la città", sottolinea la sindaca Franca Foronchi.

Fra i prossimi interventi più consistenti dal punto di vista economico vi è la nuova scuola della Repubblica (oltre 6 milioni di euro). "Un progetto al quale teniamo in particolar modo – ha spiegato la prima cittadina durante la recente presentazione alla comunità – e che ha caratterizzato la campagna elettorale, un punto fermo del programma. Costruire sul costruito e pensare la scuola quale creatrice di legami sociali all’interno di un quartiere, queste sono le basi principali per le quali abbiamo portato avanti la scelta che il nuovo edificio si ricostruisse nello stesso luogo".

Ed ancora, la ristrutturazione della Darsena dei Pescatori (880 mila euro). L’avvio dei lavori è previsto in autunno per concludersi nel 2024. Tra le azioni da intraprendere vi è la revisione del palancolato metallico ed una riqualificazione dell’area della banchina dello scarico del pescato, il rifacimento dell’intonaco per il tratto di banchina lato Rimini, la sistemazione dei ferri di armatura e ripristino delle casse di espansione.

Rimanendo in area portuale, nei primi mesi del 2023 si effettueranno anche i lavori per il dragaggio dei fondali del porto canale del fiume Tavollo (600mila euro), il cui cronoprogramma sarà, comunque, concordato con gli operatori dell’area. Inoltre va ricordato che in parallelo avverrà anche un dragaggio da parte della società Marina di Cattolica per le aree di sua competenza. In questo anno si prevede anche il recupero del fabbricato comunale in via del Lavatoio (130 mila euro), la ristrutturazione della Rsa (Residenza sanitaria assistita) attraverso fondi Pnrr (460 mila euro), l’intervento di adeguamento sismico per la scuola primaria di primo grado della Carpignola (1 milione e 50 mila euro), l’efficientamento energetico del teatro della Regina (750 mila euro). Continua, infine, l’opera di manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi, intervenendo anche sui sottoservizi in sinergia con Hera.