Tredicimila euro per lo spettacolo dei fuochi d’artificio

Un’edizione speciale la 39a della Festa del Mare di Ancona. Tra gli appuntamenti della ‘due giorni (sabato 2 e domenica 3 settembre e non più solo nella prima domenica di quel mese), uno dei più attesi è senza dubbio lo spettacolo pirotecnico. I giochi d’artificio ci saranno, come sempre, la sera di domenica a chiudere la kermesse. L’amministrazione spenderà circa 13mila euro per quei pochi minuti (meno di un quarto d’ora) di magia che regalano enormi emozioni ad anconetani e visitatori. A occuparsi della festa pirotecnica sarà la ditta Fonti di Riccione che in passato ha pianificato i suoi spettacoli, tra gli altri, durante le Feste Medievali di Offagna o gli eventi alla Rotonda di Senigallia. Alla scadenza della presentazione delle offerte, la più bassa, appunto quella da 13mila euro è stata della ditta Fonti che dunque tra tre settimane allieterà la serata di chiusura della Festa del Mare. La domenica sarà il giorno delle celebrazioni religiose, in mare a Portonovo e a terra, al porto. Il sabato invece verrà chiuso dal concerto serale alle 21 con i Tiromancino.