"Tremila buche per tre Comuni: ora basta"

Tre comuni, Ancona, Falconara, Camerata Picena. Un territorio di confine che, per attraversarlo, mette a dura prova i nervi degli automobilisti e le sospensioni dei mezzi perché l’asfalto, a queste latitudini, è completamente deteriorato. E se, come si diceva, i comuni da "svalicare" sono tre, le buche che s’incontrano lungo il percorso, tra via del Barcaglione e la strada delle Saline, invece sono 3mila. Alcune, a dire il vero, sono più simili a crateri lunari. La foto non mente. La segnalazione che ci arriva è quella di Alessandra Giampaoli Tenenti, titolare della Locanda delle Saline di Camerata Picena. Segnalazione che dà bene misura di quanto accade: "È una splendida giornata di primavera, pregna di profumi ed una luce meravigliosa – racconta l’imprenditrice –. Sono riuscita, senza perdere l’utilizzo delle gomme (nuove), a raggiungere lo stop di Castelferretti, confine tra civiltà e mondo dimenticato. Continuo a investire in nuovi mezzi finanziando le autofficine di zona dimenticando, per ragioni professionali, ciò che ogni giorno è diventata routine". E spiega nei dettagli: "Nonostante i miei accorati appelli alle amministrazioni locali per il rifacimento del manto stradale, oramai in condizioni disastrose, non sono riuscita ad ottenere alcuna risposta – lamenta Giampaoli Tenenti –. L’Italia sta avendo un aumento del 45% delle presenze turistiche, ciò significa che con la mia attività favorisco la valorizzazione territoriale usufruendo di una rete stradale abbandonata e pericolosa. Il mio è oramai un disperato appello. Giudicando lo stato attuale dei lavori infrastrutturali gestiti con il Pnrr, mi sorge una domanda spontanea: ci sarà qualcosa anche per noi, cittadini della ’zona dimenticata’?" Una zona incastonata tra le piane e il verde delle colline, ma in cui l’unica cosa – oggi – che balza all’occhio è il nero sbiadito degli asfalti e le voragini che si sono aperte nel tempo.

Giacomo Giampieri