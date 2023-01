Trenitalia investe: "Convogli sempre nuovi"

"I treni regionali e interregionali hanno un’età media di dieci anni la quale va sempre più diminuendo". Così da Trenitalia spiegano l’investimento sui convogli previsto dallo stesso contratto di servizio con la Regione. "Nell’ultimo periodo – aggiungono dalla società capofila del polo passeggeri del gruppo Fs – sono stati introdotti tanti treni nuovi: 26 nuovi convogli regionali, 11 del tipo jazz, 4 pop, 9 swing (diesel) e 2 rock. Restano ancora dei treni da ammodernare e nei prossimi anni la sostituzione dei treni proseguirà con l’inserimento di convogli di ultima generazione". Dunque nel medio periodo dovrebbero arrivare nuovi treni in sostituzione di quelli più vecchi. Ma non è tutto perché anche i dati sul rispetto degli orari delle corse, numeri alla mano, sembrano buoni. "La puntualità reale dei convogli e cioè quella che percepisce il cliente, per il periodo gennaio -dicembre 2022 è pari al 92 per cento – spiegano ancora da Trenitalia – è in miglioramento nell’ultimo periodo e comprende anche ritardi dovuti a fatti ed eventi indipendenti dalla società". Il ritardo dell’8 per cento durante tutto l’arco dell’anno dunque è legato anche ad incidenti o investimenti sulla tratta. Sono gli stessi pendolari a confermare il fatto che almeno nell’ultimo anno le corse sono state per la maggior parte puntuali, consentendo loro di rispettare gli impegni di lavoro e quelli legati più in generale alla vita quotidiana. "La soddisfazione dei passeggeri, secondo un sondaggio effettuato da società esterne e indipendenti da noi – spiegano ancora da Trenitalia – è del 95,7 per cento ed è in aumento nell’ultimo periodo. Un dato che emerge dalle interviste ai passeggeri. Segno questo del fatto che la soddisfazione tra i passeggeri sta aumentando".