Treno storico, si lavora sui binari alluvionati

Procedono spediti i lavori per rifare, daccapo, il binario della linea ferroviaria Fabriano-Pergola nel tratto dove è stato spazzato via dall’alluvione dello scorso settembre. Obiettivo far tornare i turisti il primo luglio prossimo. Siamo a Monterosso Stazione di Sassoferrato, lungo la strada provinciale che conduce a Pergola. Qui le rotaie sono state spazzate via. La ditta incaricata è al lavoro e si procede a passi spediti. Si sta lavorando alla massicciata, per poi rimettere le rotaie, sistemare i passaggi a livello. In questa zona, una delle più colpite dall’emergenza del 15 settembre scorso la linea ferroviaria sarà nuova di zecca. L’obiettivo adesso è finire questi lavori entro giugno così da salvare la ‘stagione estiva’ del treno storico che lo scorso anno ha attirato migliaia di persone anche da fuori regione.

È quanto prevede il cronoprogramma stilato da Rfi. L’obiettivo è poi riaprirla, più avanti, come avveniva in passato, per i pendolari.

Nei giorni scorsi il sindaco, Maurizio Greci, ha fatto un sopralluogo e spiegato: "Ben vengano tutti quei potenziamenti delle infrastrutture che chiediamo da anni. Il nostro territorio, ricco di aziende, non può restare isolato. Per questo sia la Pedemontana incompiuta Fabriano-Sassoferrato che la ferrovia possono rappresentare un’occasione di crescita. L’anno scorso, con il treno storico, Sassoferrato ha potuto mostrare le sue meraviglie, apprezzate da tutti, come la miniera di Cabernardi e gli scavi di Sentinum. Lavoreremo con le istituzioni per potenziare ancora di più l’attrattività di questa zona ricca di opere d’arte, di musei, di chiese e di un patrimonio naturalistico ed enogastronomico di alto livello. Dopo l’alluvione di settembre – conclude Greci – non ci siamo mai fermati, stiamo ultimando i lavori di nostra competenza sul territorio, compresi quelli nella zona di Monterosso stazione".

Inaugurata 128 anni fa, era esattamente il 28 aprile del 1895, la Fabriano Pergola è stata utilizzata quotidianamente come principale mezzo di trasporto. Poi durante la seconda guerra mondiale subì pesanti danni. Al termine del conflitto solo il ramo tra Pergola e Fabriano venne riattivato. La Fabriano Pergola, chiusa dal 2014, è stata riaperta negli ultimi due anni per iniziative turistiche, registrando il tutto esaurito. La linea, lunga 31 chilometri, costeggia la dorsale appenninica attraversando la Valle del Cesano.

Sara Ferreri