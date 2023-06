Treno storico, successo annunciato

Treno storico, buona la prima. Domenica complice una bella giornata estiva, è andata in scena la corsa inaugurale del treno storico a vapore "Ancona-Fabriano-Pergola". Il treno storico è partito per la prima corsa della stagione alle 8:10 dal Binario 1 della stazione di Ancona, attraversando senza soste Falconara alle 8.30, Jesi alle 9 e per giungere a Fabriano alle 10.50. Qui il treno si è soffermato per un’ora circa. La ripartenza in direzione Pergola alle 12, mentre a Sassoferrato il treno è passato intorno alle 13 fino a raggiungere il capolinea alle 14. Dopo le prime tre corse del 25 giugno, 1 e 2 luglio che hanno fatto registrare il tutto esaurito, il programma prevede ancora nuove date di qui alla fine dell’anno per cui è ancora possibile prenotare dei posti: 10 e 26 agosto (corse in notturna), 24 settembre, 15, 25, 29 e 31 ottobre (quest’ultima in notturna), 8, 9 e 10 dicembre. Sarà possibile anche viaggiare di notte e in occasione della festa dell’Immacolata concezione.