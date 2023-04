Trenta group leader per i soggiorni di studio

Trenta accompagnatori turistici. Codice offerta 5119071 Centro per l’impiego: CPI Ancona. Email: [email protected] Pec: [email protected] Tel: 0712137532. Tudor language house srl di Rimini, ricerca 30 group leader (accompagnatore turistico), figura professionale di riferimento per lo studente con il compito di assicurare il buon andamento del soggiorno di studio. Requisiti: formazione in ambito educativo, lingua inglese livello b1b2, esperienza pregressa con gli studenti, disponibilità a trasferte in ambito nazionale ed estero, capacità di lavoro in team. Preferibile età compresa tra i 21 e i 50 anni. Tipologia contrattuale: collaborazione coordinata e continuativa a partire dal mese di giugno. Per candidarsi inviare il curriculum vitae all’indirizzo email [email protected] o contattare il recapito telefonico 05411648085.