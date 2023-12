"Trenta parcheggi a supporto del centro storico"

"Non ricordo bene da quanti anni se ne parla ma sicuramente era ormai diventato, da tempo, uno dei problemi principali del Paese, in particolare per il nostro centro cittadino e per le nostre attività commerciali. Così ieri è partita la gara per la realizzazione di oltre 30 parcheggi a supporto del centro del paese". Ad annunciarlo è il sindaco di Agugliano Thomas Braconi (nella foto). L’intervento sarà realizzato in due step, il primo stralcio partirà subito ad inizio anno e vedrà la realizzazione di ben 23 parcheggi. "Ancora una volta, con una seria programmazione raggiungiamo un obiettivo atteso da anni per la crescita del nostro paese – aggiunge il primo cittadino –. In questi giorni sono iniziati i lavori di efficientamento energetico dell’impianto sportivo del campo di calcio a partire dalle torri faro che porteranno un grande beneficio ambientale e nei consumi. Un impianto ormai obsoleto e molto energivoro che meritava un intervento. Un investimento importante che, tra quest’anno e il prossimo vedrà una spesa di circa 100mila euro".