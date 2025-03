Trevalli Cooperlat protagonista del contest: "Alceo Moretti"

TreValli Cooperlat, primario gruppo lattiero - caseario italiano, sarà protagonista della tredicesima edizione del contest "Alceo Moretti", un’iniziativa della Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche e dell’agenzia Moretti Comunicazione che offre agli studenti del corso di Marketing l’opportunità di sfidarsi attraverso l’ideazione di progetti di comunicazione per aziende reali. Con la sua solida rete di produttori associati, fortemente radicata sul territorio marchigiano, TreValli Cooperlat produce e distribuisce un’ampia offerta di latte e suoi derivati nonché prodotti a base vegetale o 100% vegetale, raggiungendo sia il consumatore finale, sia il mercato Professional: una bella opportunità per i ragazzi che prenderanno parte al contest, suddivisi in gruppi di lavoro per progettare una grande campagna di comunicazione integrata e omnicanale, mettendo in gioco tutte le leve della comunicazione strategica, spaziando dagli strumenti più tradizionali al digitale.

"Con questa 13ª edizione del contest di Comunicazione dedicato alla figura imprenditoriale di Alceo Moretti si conferma la stretta collaborazione fra il Dipartimento di management dell’Università Politecnica delle Marche e i tanti attori del territorio. In particolare, la scelta quest’anno è ricaduta su TreValli Cooperlat che presenterà agli studenti un brief di comunicazione volto a migliorare la conoscenza dei brand e la loro attrattività per i consumatori. L’obiettivo è sempre più quello di formare una nuova generazione di manager e imprenditori pronti a dare il loro contributo al mondo del lavoro" ha detto il prof. Silvio Cardinali del Dipartimento di Economia di UNIVPM.

"La sinergia tra aziende e mondo accademico è essenziale per alimentare un ecosistema in grado di creare valore e crescita - ha commentato Milvia Panico, Direttrice Marketing di TreValli Cooperlat –. Esperienze come il contest Alceo Moretti spingono la formazione ad allinearsi ai veri bisogni delle imprese, permettendo ai ragazzi di mettere alla prova le competenze acquisite in aula e a misurarsi con dati e situazioni concrete. Per chi aspira a diventare un professionista del marketing, leggere e comprendere correttamente la realtà del mercato è cruciale. Auspichiamo che questo progetto porti i ragazzi a esplorare i punti vendita e i vari canali di comunicazione dei marchi, per porsi le domande giuste e mettersi davvero nella prospettiva di clienti e consumatori".