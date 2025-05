Trevi apre il festival Popsophia alle Muse

Dopo una lunga attesa è arrivato il giorno d’inizio del festival ‘Popsophia’ di Ancona, che si presenta con la grande novità della nuova sede. Non più l’auditorium della Mole Vanvitelliana, che era ormai troppo piccolo per accogliere tutte le richieste, ma il Teatro delle Muse. E’ qui che oggi pomeriggio (ore 17) sarà inaugurato il festival, che quest’anno ha come affascinante tema ‘Abracadabra’.

Al Ridotto del teatro ospite di punta sarà lo scrittore Emanuele Trevi, che dialogherà con la direttrice artistica di ‘Popsophia’ Lucrezia Ercoli sui temi della ‘Casa del mago’, a partire dal rapporto con il padre Mario Trevi, celebre psichiatra e per lui ‘sciamano’ e ‘guaritore di anime’ originario proprio di Ancona. Un rapporto, quello con la città dorica, che Trevi illustra anche in ‘Invasioni controllate’, scritto a quattro mani proprio con il padre, per il quale Ancona incarnava nel suo immaginario il luogo degli artisti anarchici, quelli che sanno vivere l’esistenza fino in fondo.

Dopo i saluti ufficiali, inaugureranno le espressioni artistiche legate al festival. MeGa, illustrata da Evio Hermas Ercoli, è la nuova galleria modulare e virtuale di ‘Popsophia’, che si presenta rinnovata nell’architettura per un’esperienza ancora più immersiva. E poi la collaborazione straordinaria con l’Accademia di Belle Arti di Bologna che in esclusiva regionale presenta alle Muse una video installazione sonorizzata dallo ‘Spirit Cabinet’, liberamente ispirata a Eva Carrière, spiritista e sensitiva francese dei primi del Novecento.

Esce per la prima volta dalle sale della Pinacoteca ‘Francesco Podesti’, attualmente chiusa al pubblico, ‘La Negromante’, opera inquieta e affascinante di Angelo Caroselli, che sarà eccezionalmente esposta al Teatro delle Muse da oggi fino a domenica, in concomitanza con i pomeriggi e le serate del festival, dalle ore 17 alle 23,30. La tela, avvolta da simbolismi oscuri e suggestioni esoteriche, si inserisce perfettamente nel percorso filosofico di questa edizione, che esplora il rapporto tra arte, occulto, immaginazione e pensiero magico. L’opera verrà illustrata dall’assessore alla cultura Marta Paraventi.

A partire dalle ore 21.15, sempre al Ridotto, è in programma una serata di introduzione al tema con la ‘lectio’ di un ospite speciale. Stiamo parlando di Massimo Donà, filosofo e musicista, autore di un testo che fa da ‘manuale’ al tema scelto per questa edizione del festival, ovvero ‘Magia e filosofia’. Sarà proprio lui, infatti, a porre i confini della materia in un viaggio sul confine fra le due discipline attraverso le domande dei pensatori del passato, da Giordano Bruno, fino ai giorni nostri.

Ad arricchire la lectio la collaborazione con il museo Omero con Andrea Socrati che proporrà una disanima sugli aspetti esoterici dell’arte di Enzo Cucchi (in mostra alla Mole Vanvitelliana in contemporanea col festival) e un intervento di Guerino Nuccio Bovalino dal titolo ‘Algoritmi e preghiere’, ovvero ‘l’umanità tra mistica e cultura digitale’. Ma per non prendere troppo sul serio il misticismo degli antichi il programma prevede anche la presenza del cantautore Ivan Talarico, il quale intervallerà gli interventi con un recital musicale ironico e sagace, ‘Campionario di cose impossibili’.